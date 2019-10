Gastronomie : Das sechste Trierer Bierfestival ist eröffnet

Trier Frisch gezapftes Bier schmeckt köstlich. Bei der Eröffnung des sechsten Trierer Bierfestivals haben Fans des Gerstensaftes unter 100 Sorten Craft-Bier die Qual der Wahl.

In diesem Jahr gehen 50 Cent jeden Tickets an den karitativen Club 51. Dieser setzt sich für Daniel Masutt aus Greimerath im Hochwald ein. Der Junge, der seit seiner Geburt an der Schmetterlingskrankheit leidet, möchte einmal in seinem Leben in Norwegen angeln (der TV berichtete). Die Schmetterlingskrankheit wird so genannt, weil die Haut der Patienten so leicht verletztlich ist, wie Schmetterlingsflügel und so immer neue Wunden entstehen.