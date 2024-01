Mega-Demo in der Region Staus, Blockaden, Busausfälle: Das sind die Auswirkungen der Bauernproteste

Pendler waren die ersten Betroffenen der Bauernproteste an diesem Montag. Viele Autobahnauffahrten in der Region waren bereits ab sechs Uhr für eine Stunde mit Traktoren und LKW blockiert – unter anderem in Schweich, Reinsfeld, Sirzenich, Spangdahlem, Gerolstein und Kelberg. Auch die B 51 bei Hohensonne war zeitweise blockiert, ebenso der Kreisverkehr in Wincheringen.