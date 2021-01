Kinder : Das sind die beliebtesten Vornamen 2020 in Trier

Lina, Marie und Felix haben 2020 Ella und Paul als beliebteste Vornamen in Trier vom ersten Platz gestoßen. Laut der vom städtischen Standesamt erstellten Liste nannten im vergangenen Jahr 24 Elternpaare ihre Tochter Lina oder Marie und 20 ihren Sohn Felix.

Bei den Jungs folgen nach Felix auf dem zweiten Platz Liam und Noah mit je 19 Nennungen. Den dritten Rang teilen sich mit je 18 Nennungen gleich vier Vornamen: Leo, Leon, Paul und Theo. 17 Elternpaare nannten ihren Sohn Henry – damit war dieser Name 2020 am viertbeliebtesten in Trier. Den fünften Platz teilen sich Ben und Elias mit je 16 Nennungen. Insgesamt wurden in Trier im vergangenen Jahr 2398 Kinder beim städtischen Standesamt „beurkundet“ (2019 waren es 2578 Kinder).