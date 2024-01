Viel Pink und eine Reise durch die Jahrzehnte Bunt, lustig, einfach: Das sind die Kostüm-Trends in der Karnevals-Session 2024

Früher kann die Fastnacht gar nicht beginnen: Weiberdonnerstag ist bereits am 8. Februar, in den Wochen zuvor finden schon die ersten Kappensitzungen und Umzüge statt. Für die Jecken und die, die es noch werden wollen, wird es dringend Zeit, ein Kostüm zu beschaffen. Die Volontärinnen des Trierischen Volksfreunds zeigen, mit welchen Kostümen man in diesem Jahr nichts falsch machen kann.

29.01.2024 , 13:02 Uhr

Bunt, lustig, einfach: Das sind die Kostüm-Trends in dieser Karnevals-Session 12 Bilder Foto: Julian Huke Photography

Barbie und ganz viel Pink Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Kostüm-Trends in dieser Karnevals-Session