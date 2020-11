Tourismus : Auf zwei Rädern durch die Großregion – mit der Fahrradkarte der QuattroPole

Trier Das Städtenetz QuattroPole hat eine grenzüberschreitende touristische Fahrradkarte in zwei Sprachversionen herausgegeben.

Die Karte richtet sich an Bürger sowie an Touristen. Sie wirbt sowohl für eine abgasfreie Mobilität als auch für die Nutzung des Fahrrads als gesundheitsförderndes Verkehrsmittel. Enthalten sind ausführliche Informationen zu sechs teilweise grenzüberschreitenden Fahrradrouten, touristischen Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen. Verfügbar ist die Karte sowohl in einer deutsch-französischen als auch in einer englisch-niederländischen Sprachversion.