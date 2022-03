Stadtentwicklung/Studentenleben : Martinskloster und Haus am Baum – Endspurt für Studentenheime der Extraklasse (Fotos)

Foto: Rainer Neubert 65 Bilder Martinskloster und Haus am Baum – Ein Traum für Studierende

Trier In Sachen nach Nachhaltigkeit und Energieeffizienz setzt das Studiwerk Trier in seinen beiden Wohnheimen Maßstäbe. Warum das so ist, zeigt ein Rundgang durch die Großbaustelle

Die Sonne scheint frühlingshaft bei diesem Besichtigungstermin. Die gelbe Blütenpracht der Forsythien im Hof des Martinsklosters steht im Kontrast zu der riesigen Blutbuche, die noch auf die ersten frischen Blätter warten muss. „Viel wichtiger als das gute Wetter ist mir die Betriebsamkeit auf der Baustelle“, sagt Andreas Wagner, Geschäftsführer des Studiwerks Trier. Für den gemeinsamen Rundgang durch die beiden Wohnheime trägt er Warnweste und Schutzhelm. „Schließlich bin ich hier so etwas wie der Bauleiter.“

Es ist ein wirkliches Großprojekt, das Wagner seit inzwischen mehr als fünf Jahren beschäftigt. Das ehrwürdige Martinskloster mit seiner jahrhundertealten Geschichte wird zu einem modernen Studi-Wohnheim umgebaut. 70 Zimmer werden hier vor dem Start des Wintersemesters zur Verfügung stehen. Das Vorzeigeobjekt des insgesamt gut 20 Millionen Euro teuren Projekts ist aber das neue Haus am Baum, das sich mit Aluminium-Stehfalz-Fassade und Dach in dezentem Grau präsentiert und den Klosterinnenhof mit dem mächtigen Baum wieder erlebbar werden lässt.

Info Die Eckdaten für das Doppelprojekt Gesamtkosten: 20,2 Millionen Euro HAUS AM BAUM Kosten: 14,6 Millionen Euro, davon 700 000 Euro für Abriss, 2,2 Millionen Euro für Planung, Ausschreibungen und Nebenkosten sowie 11,7 Millionen Euro für den Neubau. Zwei Millionen des ISB-Darlehens von sieben Millionen Euro gibt das Land als Zuschuss. Wohneinheiten: 110 MARTINSKLOSTER Kosten: 5,6 Millionen Euro für die Generalsanierung des Altbaus. Wohneinheiten: 70 Fertigstellung: Beide Gebäude werden spätestens Anfang August fertig sein. Dann beginnt die Vermietung durch das Studiwerk Trier.

Das aus den 1970er Jahr stammende Vorgängerwohnheim aus Beton wurde dafür abgerissen. Holz spielt nun eine entscheidende Rolle, auch wenn von außen angesichts der Aluminium-Verkleidung nicht viel davon zu sehen ist. Beleg dafür ist der Holzbaupreis des Landes für den von den Architekten Stein-Hemmes-Wirtz (Kasel) entworfenen Neubau. „Der Neubau besticht mit einem zukunftsweisenden Gesamtkonzept, der Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, anspruchsvolle Architektur und nachhaltige Materialien vorbildlich vereint“, hatte die damalige Umweltministerin Ulrike Höfken bei der Preisverleihung das Besondere gut zusammengefasst.

14,6 Millionen Euro kostet der Neubau mit seinen teilweise sehr unterschiedlichen und besonders unter dem Dach spannend zugeschnittenen 110 Zimmern. Im Erdgeschoss sind diese barrierefrei. Jedes Zimmer verfügt über einen großzügigen Sanitär- und Duschraum. Beim Rundgang während der emsig fortschreitenden Ausbauarbeiten lässt sich bereits viel vom Komfort und technischen Standard der später komplett möbliert vermieteten 1-Zimmer-Appartements erahnen.

„Wir liegen beim Energieverbrauch unterhalb des Effizienz-Standards 40“, freut sich Andreas Wagner. Jedes Zimmer verfügt über eine Fußbodenheizung, Raumklima und Luftfeuchtigkeit werden individuell über eine computergesteuerte Be- und Entlüftungsanlage geregelt. Geheizt wird mit Gas-Blockheizkraftwerk, kombiniert mit Luft-Wärme-Pumpe und Strom von der Photovoltaikanlage auf dem ebenfalls mit Spezialaluminium verkleideten Dach.

„Im Prinzip müssen die Fenster nicht geöffnet werden“, sagt Wagner. Besonders wichtig ist das bei den Räumen, die zum Moselufer und der ebenfalls viel befahrenen Ausoniusstraße hin ausgerichtet sind. Die Schalldämmung, das ist im im Rohbau zu erleben, ist verblüffend.

Nach innen ist im Haus am Baum alles ausgerichtet auf die uralte Blutbuche. „Wir wollen die Flure zu Begegnungsräumen machen“, sprudelt der Studiwerk-Geschäftsführer vor Begeisterung und setzt sich zum Beweis in einen der „Freisitze“, wie er die besonders großen und etwas aus der Fassade hervorragenden Fensternischen bezeichnet. Auch die Besprechungs- und Arbeitsräume – „Etaliers“ genannt – öffnen sich mit raumhohen Fensterflächen zum Innenhof und lassen den Baum zum Blickfang werden.

Für dessen 1,2 Meter hohe Umfassung wird derweil noch eine passende Gestaltung gesucht. „Auf unseren Aufruf gemeinsam mit dem Kulturdezernat der Stadt zu einem freien Kreativwettbewerb haben wir leider bislang keine Rückmeldung“, bedauert Wagner. „70 Meter rund um‘s Baudenkmal“ ist der Titel für den Ideenwettbewerb. „Vielleicht ist das zu anspruchsvoll und schreckt ab?“ Bis Ende April sind noch Vorschlage möglich. Unterlagen gibt es dazu auf der Studiwerk-Hompage.

Wie der große Eingangsbereich des ungewöhnlichen Wohnheims aussehen wird, ist derweil klar. Andreas Wagner geht die Wand gegenüber der Eingangstür ab. „Hier wird der Zeitstrahl zu 1800 Jahre Geschichte Martinskloster zu sehen sein“. Er freut sich auch über Leihgaben aus dem Landesmuseum. In jedem Zimmer soll zudem im Rahmen des mit 30.000 Euro geförderten Kunstprojekts „Wohn-Zeit-Raum“ eine Zeitkapsel eingebaut werden. Jeweils ein Gegenstand, der mit der Geschichte des Klostergebäudes im Zusammenhang steht, wird darin präsentiert.

Bis es soweit ist und die neuen Zimmer von Alt- und Neubau bezogen werden können, werden noch einige Monate vergehen. „Wir wollen Anfang Juli oder Anfang August eröffnen“, sagt Wagner. Erst wenn der Eröffnungstermin feststehe, werde mit der Vermietung der Räume begonnen. 280 Euro werden die im Altbau kosten, 335 Euro die im Neubau. „Das ist die Warmmiete inklusive Möblierung und 210 GB Internet.“

Andreas Wagner, Geschäftsführer des Studiwerks Trier, freut sich über den Fortschritt auf dem Geländes des Martinsklosters, wo auch das neue Haus am Baum bald fertig sein wird. Foto: Rainer Neubert