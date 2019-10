Trier Der Ansturm auf das Theaters Trier setzt sich fort. Die glänzende Bilanz der Saison 2018/2019 könnte noch einmal überflügelt werden. Allerdings zeigt der Blick auf die finanziellen Zahlen auch Schatten.

Wenn die neuesten Besucherzahlen für das Theater Trier vorgestellt werden, ist es inzwischen keine große Überraschung mehr, wenn Erwartungen erneut übertroffen werden. So ist es auch am Mittwochabend, als Kulturdezernent Thomas Schmitt im Kulturausschuss Bericht erstattet. 55 598 Tickets seien bis zu diesem Tag in der neuen Saison bereits verkauft worden. Das sind 11 729 mehr als in der vergangenen Saison, die bereits als außergewöhnlich erfolgreich gilt. „Ich hatte eine solche erneute Steigerung fast nicht für möglich gehalten“, freut sich Schmitt.