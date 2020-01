Stadtentwicklung : Deutlich größer am neuen Standort – Autohaus Albert Buschmann setzt auf Trier-West

Info

Foto: Rainer Neubert

Die Firma Albert Buschmann ist 1952 von Albert und Annemie Buschmann gegründet worden. Stammsitz ist seit dieser Zeit das Areal an der Kaiser-Wilhelm-Brücke, Bonner Straße 5. Aus ihr entstammen die Autohilfe Buschmann (ADAC) in der Ottostraße in Trier und das Mitsubishi-Autohaus Buschmann in Trierweiler. Im Jahr 2012 erfolgte die Aufteilung der Betriebe auf die Nachfolger. In Pallien firmiert seitdem die Albert Buschmann e.K. (eingetragenerr Kaufmann)als markenübergreifender Servicebetrieb und Autohaus für die koreanische Marke Ssanyong und den japanischen Pick-up-Anbieter Isuzu. Die Nachfolger von Willy Buschmann, Tochter Nicole (Verkaufsleitung) und Stiefsohn Maximilian Ferring (Werkstattleitung) werden das Familienunternehmen weiterführen.