Trier : Das Moselstadion in Trier

Trier Ein großes Wohnzimmer für den Trierer Sport – und das seit 1930: Das Moselstadion hat große Fußball- und Konzert-Momente erlebt. Aber im Alltag bietet die größte Sportstätte der alten Stadt noch viel mehr.

Das sind für Eintracht-Fans Momente für die Ewigkeit, fürs persönliche Best-of-Langzeitgedächtnis. Wie zu Zweitliga-Zeiten, die vor 20 Jahren losgingen. Oder wie in der Pokal-Wundersaison 1997/98, als sich Drittligist Eintracht Trier zuerst zum Uefa-Cup-Sieger-Besieger, dann zum Champions-League-Sieger-Besieger aufschwang – und sich Dortmund und Schalke sich zumindest damit trösten konnten, dass der Erzrivale im Moselstadion auch nichts zu melden hatte. Die vor dem DFB-Pokal-Halbfinale 1998 errichtete Flutlichtanlage erinnert heute noch an die Sternstunden. Noch voller war’s im – 1930 noch unter dem Namen „D’ham“ gebauten Stadion – in den 1950ern: So sahen 23.000 Zuschauer im Jahr 1953 das Oberliga-Spiel zwischen der Eintracht und Fritz Walters 1. FC Kaiserslautern, der FCK wurde in jenem Jahr Deutscher Meister.