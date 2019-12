Hilfsprojekt : Tägliches Essen für Kita-Kinder in einem Elendsviertel

Tägliches Essen für Kita-Kinder in einem Elendsviertel

Dank der Initiative des Hilfsprojekts Angalan und der Trierer Grundschule am Dom erhalten die Kinder der Kita „Sitio BayBay“ in einem Elendsviertel der Stadt Davao auf den Philippinen jetzt täglich eine warme, gesunde Mahlzeit. Foto: TV/Angalan-Philippines

Trier Das Trierer Projekt Angalan kümmert sich gemeinsam mit der Grundschule am Dom um die gesunde Ernährung von Kita-Kindern auf den Philippinen.

Die vom Trierer Hilfsprojekt „Angalan Philippines“ in Kooperation mit der Grundschule am Dom, Trier, 2018 neu gebaute Kindertagesstätte (Kita) „Sitio BayBay“ in einem Elendsviertel der Stadt Davao auf der philippinischen Insel Mindanao wird überwiegend von Kindern sehr armer Familien besucht. Meist haben sie Hunger, da ihre Eltern das Geld für Essen nicht aufzubringen können.