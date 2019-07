Forschung : Trier, das Römerschiff und die Geliebte

Trier Großer Auftritt für Bissula. Der originalgetreue Nachbau eines römischen Handelsschiffes ist am Freitag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer getauft worden. Auf der Mosel beginnt nun der zweite Teil des spektakulären Forschungsprojekts.

Besser hätten die äußeren Bedingungen für die groß inszenierte Namenstaufe nicht sein können. Das 16 Meter lange Holzschiff, das in den vergangenen zwei Jahren als originalgetreue Rekonstruktion eines vor der südfranzösischen Küste gesunkenen römischen Handelsseglers auf dem Campus der Universität Trier entstanden war, musste dabei am Freitag seine erste Bewährungsprobe bestehen. Denn keiner der Hunderten offiziellen Gäste und Schaulustigen verpasste die Chance, zumindest kurz an Deck zu gehen.