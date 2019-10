Theater : Tödlicher Erbstreit im Monument House

Trier Das Trierer Satiricon Theater präsentiert in der Tufa mit großem Erfolg die britische Slapstick-Komödie „Gruft mit Aussicht“.

Wir befinden uns in der Bibliothek im herrschaftlichen Anwesen des Multimillionärs Septimus Henk, dem „Monument House“. Merkwürdig, dass sich hier keine Bücher in den Regalen befinden, dass sich riesige Spinnen an den Wänden festkrallen, Teile eines Skeletts aus dem Kamin herausragen und die Türen schaurig knarzen (Bühnenbild: Martin Gesthuisen). Hier treffen sich die illustren Angehörigen und Angestellten des kürzlich verstorbenen Hausherrn Henk in der Hoffnung, einen möglichst großen Anteil am zu erwartenden Erbe zu bekommen. Die unheimliche Atmosphäre verheißt nichts Gutes.