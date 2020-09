Meinung : Das trojanische Zugpferd

Wer Malu Dreyer wählt, bekommt Malu Dreyer. Und als Zugabe Sven Teuber. Das ist das Angebot und das Kalkül der SPD Trier zur Landtagswahl 2021.

Denn sollte die beliebteste Politikerin im Land zum vierten Mal in Folge das Direktmandat in ihrer Heimatstadt erringen, reicht sie es weiter an Sven Teuber und konzentriert sich – ohne Sitz im Parlament – auf ihren Job als Landeschefin. Was 2016 erst nach Malu Dreyers Wiederwahl zur Ministerpräsidentin durch den Landtag passierte, ist diesmal mit Ansage der Plan, angekündigt bereits im Sommer 2016 von Malu Dreyer.