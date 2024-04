Einzugsstimmung in der ehemaligen Kirche Maria Königin – Das ungewöhnlichste Wohnhaus in Trier (Fotos)

Wenn die Sonne scheint, verwandelt sich die Wohnung 9 in ein farbiges Spektakel. Dann malt das Licht, das durch das große Marienfenster des Trierer Künstlers Jakob Schwarzkopf fällt, auf zwei Etagen bunte Muster auf Boden, Decken und Wände. Das große Marienfenster wurde beim Umbau der ehemaligen Kirch Maria Himmelfahrt in Trier-West/Pallien ebenso erhalten wie alle weiteren wesentlichen Elemente in der Außenhülle des Sakralbaus.