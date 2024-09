Wein, Oldtimer und Schlager Das wohlmöglich letzte Sommer-Wochenende? So haben die Menschen in der Region es verbracht

Nicht das älteste, aber das größte Weinfest fand in Bernkastel-Kues am Wochenende statt. Eröffnet wurde das Fest mit dem traditionelle „Moselblümchen trifft Winzerkittel“. Mit über 657 Teilnehmern in traditioneller moselländischer Tracht feierte man den Auftakt des 74. Weinfestes in Bernkastel-Kues. Zum elften Mal fand der Trachtenabend statt, welcher den Marktplatz in ein buntes Farbenmeer verwandelte. Musikalische Darbietungen, als auch der Vergnügungspark am Moselufer wurde den Besuchern über die Festtage geboten. Am Samstag konnten man das Feuerwerk-Festival vom Moselufer aus betrachten. Über 90 Festwagen, Musik- und Fußgruppen konnte man sonntags beim traditionellen Festumzug bestaunen.