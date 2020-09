Fernsehen : Das wars: Trierer Kandidat muss Love Island verlassen

Mallorca/Trier Achtung, Spoileralarm: Der Trierer Giulio Ehses ist nicht länger Kandidat bei Love Island. Wieso der 20-jährige Triathlet die Insel verlassen muss und was er nach seinem Abschied sagt.

Beim zweiten Mal konnte er seinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen: Nachdem Giulio Ehses aus Trier in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge dem Ausscheiden bei der RTL2-Kuppelshow Love Island noch knapp entgehen konnte, muss er nach der Folge am Freitag die Villa auf der Insel Mallorca verlassen.