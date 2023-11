Von Hoffnungslosigkeit und Lichtblicken Trierer Psychologie-Studentin erklärt, warum die Gen Z den Weltuntergangs-Blues hat – Ein Gastbeitrag

Der 12. Dezember 2012: ein unvergesslicher Tag, an dem ich im Deutschunterricht auf den vermeintlichen Weltuntergang wartete. Ich hatte auf Facebook von dieser Vorhersage gelesen. Nicht dass ich wirklich daran glaubte, aber wenn schon ein apokalyptischer Mittwoch, dann bitte vor der Mathearbeit. Elf Jahre später hat sich die Welt zwar nicht in Rauch aufgelöst, aber die Generation Z, kurz: Gen Z, sieht sich mit einer spürbaren Hoffnungslosigkeit konfrontiert, die Unbehagen und Endzeitstimmung auslöst. Diese Generation umfasst diejenigen, die in den späten 1990ern bis Mitte der 2010er Jahre geboren wurden.