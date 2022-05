Campus : Hochschule Trier wird zum weltweiten Vorreiter bei 3D-Technologie

Trier Im Bereich zukunftsweisender 3D-Softewareanwendungen sollen auch Firmen der Region profitieren.

Hochschul-Präsidentin Dorit Schumann: „Diese Zertifizierung als eine von mehreren weltweit ausgewählten Bildungseinrichtungen bestätigt die hohe Qualität unserer Arbeit und die führende Position unserer Hochschule in diesem zukunftsweisenden Bereich. Ganz besonders freut es uns natürlich, dass wir damit sowohl den Wissenschafts-Standort als auch Wirtschaft und Verwaltungen in unserer Großregion stärken und zu Vorreitern der Digitalisierung machen können.“

Hochschulpräsidentin Dorit Schumann: „Vorreiter der Digitalisierung“

Auf dem Gebiet des Ingenieurwesens sowie in verwandten Disziplinen der Produktentwicklung nutzen Studierende insbesondere in der Fachrichtung Maschinenbau und Fahrzeugtechnik an der Hochschule Trier seit vielen Jahren die digitalen 3D-Anwendungen von Dassault Systèmes. Das 2021 von dem Unternehmen global aufgelegte Programm der „3DExperience Edu Centers of Excellence“ bietet nach Einschätzung von Hoffmann mit seinem Netzwerk ein ideales Lern- und Experimentierfeld für die Anforderungen der sich immer stärker digitalisierenden Industrie.