Romantischer Ausflug in Trier Diese sechs Orte sind perfekt fürs erste Date

Trier · Erstes Date geplant, oder was in Aussicht? Noch keine Ahnung wohin? Knutschkurve auf dem Petrisberg, Weinstand am Hauptmarkt? Nee, komm‘, ein bisschen kreativer sollte es schon sein. Wir haben da mal was vorbereitet.

25.03.2024 , 11:17 Uhr

Kann sich sehen lassen: Der Blick vom Kreuzweg hinauf zum Petrisberg auf die Stadt. Foto: Marek Fritzen