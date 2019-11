Dauerbaustelle Euchariusstraße Trier-Süd : Arbeiter sollen zurückkehren

Ende Oktober 2019 hat sich auf der Baustelle in Trier-Süd weiterhin nichts verändert. Foto: TV/Harald Jansen

Trier (har) Seit rund einem Jahr ist an der Fußgängerunterführung in der Euchariusstraße in Trier-Süd nichts passiert. Das zeigen die Bilder, die dort im April, im August und Ende Oktober aufgenommen worden sind.

Gefährlich und unansehnlich: Die verlassene Bahnbaustelle an der Euchariusstraße. Foto: TV/Marius Kretschmer

So sieht es auf der Baustelle Anfang August aus. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Harald Jansen