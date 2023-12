Neuste Computertechnik Revolution mit DaVinci im Operationssaal: Diese Vorteile gibt es für Patienten in Trier

Namensgeber des revolutionären OP-Roboters ist der Maler und Universalgelehrte Leonardo DaVinci. Der Ursprung geht auf das Militär zurück. Der Roboter sollte es Chirurgen möglich machen, in Krisengebieten ferngesteuert zu operieren. 1997 entstand der Prototyp „Lenny“, sprachlich in Anlehnung an den jungen Leonardo da Vinci. Es folgten die Prototypen „Leonardo“ und „Mona“ (benannt nach Mona Lisa).