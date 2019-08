Trier SPD, Linke, UBT und FDP kritisieren Abstimmung über neue Abfallgebührensatzung.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung üben SPD, Linke, FDP und UBT nun Kritik. Über die Abstimmung der Vertreterversammlung am Donnerstagabend sei man „sehr irritiert“. Ihr Antrag auf eine öffentliche Anhörung seien von CDU, Grünen und Dezernent Ludwig „offensichtlich bewusst ignoriert worden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Mit dem „einstimmigen Beschluss des entscheidenden Gremiums des ART als Empfehlung an den Stadtrat“ habe Ludwig „sein Wort scheinbar gebrochen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Von den Unterzeichnern ist nur die SPD berechtigt, einen Vertreter in die ART-Versammlung zu entsenden. Linke, FDP und UBT haben bei der Kommunalwahl im Mai zu wenig Stimmen erhalten, um ebenfalls Anrecht auf einen Platz zu haben. Die Trierer CDU hat einen Vertreter in der ART-Versammlung, die Trierer Grünen zwei.