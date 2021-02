Kirche : Segen für die Fastenzeit to go

Trier (red) Seit zwei Jahren bietet die Projektgruppe „Rotes Sofa/Freiraum“ des Dekanats Trier am Aschermittwoch in der Trierer City ein „Aschenkreuz to go“ an. Das ist diesmal nicht möglich. Stattdessen wird es am Aschermittwoch, 17. Februar, Segen zum Mitnehmen geben.

