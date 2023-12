Pop-up-Laden Deko Queen in Trier Galerie eröffnet - Was der neue Laden zu bieten hat (Fotos)

Wer auf üppige Dekoartikel zu Weihnachten steht, der wird im neuen Pop-up-Laden Deko Queen in der oberen Etage der Trier Galerie garantiert fündig. Dort werden bis zu ein Meter große Weihnachtsmänner, riesige Adventskränze, mit Engeln bestückte Bilderrahmen, Teddybären im üppigen weißen Kleidchen, Schalen, Kerzenhalter und vieles andere angeboten. Der Laden ist vollgestopft mit den Artikeln, die mal silbern und mal golden glänzen. In der einen Ecke dominiert ein leichtes Rosé, in der anderen ist Rot die beherrschende Farbe.