Black Lives Matter : Zum Gedenken an George Floyd

Zum Gedenken an George Floyd

Lametu Klemm (mit Mikrofon) spricht bei der "Rassismus und rassistische Polizeigewalt stoppen"-Demo am 25. Mai 2001 auf dem Porta-Nigra-Vorplatz. Foto: Roland Morgen

Trier (rm.) Für ein Zusammenleben ohne Rassismus und gegen jede Form von Diskriminierung, Ausbeutung und Unterdrückung haben am frühen Dienstagabend rund 30 Menschen auf dem Tierer Porta-Nigra-Vorplatz demonstriert.

Am ersten Todestag von George Floyd wollten die Initiatorinnen und Initiatoren um Lametu Klemm (mit Mikrofon) auch ein Zeichen setzen gegen „Rassismus und rassistische Polizeigewalt“ (so das Motto der Kundgebung). Eine weitere Demo ist für kommenden Sonntag (30. Mai), 14 Uhr, an der Porta Nigra geplant.