Vier Stück in sieben Tagen Demos in Trier am Wochenende gegen Faschismus, Rassismus und Ukrainekrieg (Fotos)

Trier · Tausende Menschen werden in den kommenden Tagen zu verschiedenen Demonstrationen in Trier erwartet. Eine erste Veranstaltung gab es am Montagabend vor der Porta Nigra - am Sonntag gehen Menschen erneut gegen Rassismus und Faschismus auf die Straße. Was Sie jetzt wissen müssen.

20.02.2024 , 13:40 Uhr

76 Bilder Demo gegen Rechtsextremismus in Trier – beeindruckende Bilder 76 Bilder Foto: Roland Morgen

Von Harald Jansen Redaktion Trier