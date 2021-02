Umweltzerstörung : Bäume auf Trierer Römerbrücke - Demo gegen Rodung der Wälder von Extinction Rebellion (Fotos/Video)

Die Gruppe Extinction Rebellion Trier hat am Samstag gegen die Rodung von Wäldern demonstriert. Deshalb war die Römerbrücke von 13 bis 14 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Trier „Wald statt Asphalt“ - Autobahnbau, Industrie und Braunkohleförderung bedrohen die für das Überleben der Menschen wichtigen Wälder. Das betonen die Aktivisten von Extinction Rebellion Trier bei ihrer Demonstration auf der Römerbrücke.