Ukraine : Ukraine-Krieg: Vor der blau-gelben Porta Nigra für Frieden eintreten

Bereits am 24. Februar fand vor der Porta Nigra deine Demonstration statt. Foto: Andreas Sommer

Trier Am heutigen Mittwoch soll in Trier erneut gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert werden. Dabei soll die Porta Nigra, an der die Demonstration stattfindet, ein sichtbares Zeichen setzen.

Unter dem Motto „Frieden für die Ukraine. Sofortiger Stopp der Kriegshandlungen“ rufen Die Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) und ein spontan entstandenes Aktionsbündnis gegen den Krieg in der Ukraine die Triererinnen und Trierer für den morgigen Mittwoch, 2. März um 18.30 Uhr, zum Protest gegen den Krieg Putins auf. Die Kundgebung beginnt vor der Porta Nigra. Die Veranstalter bitten, den gebotenen Abstand zu wahren und medizinische oder FFP-2-Masken zu tragen.