Gegen steigende Kosten und Abgaben Demo im Feierabendverkehr: Das erwartet die Trierer heute

Update | Trier · Mit rund 200 Fahrzeugen wollen Landwirte und Unternehmer am Freitag in Trier demonstrieren. Ab wann mit Stau gerechnet werden muss und wann die Kundgebung in der Innenstadt beginnen kann.

26.01.2024 , 12:27 Uhr

Erneut wird ein Konvoi mit Fahrzeugen auf dem Trierer Alleenriung erwartet. (Archivbild) Foto: TV/Rainer Neubert

Von Harald Jansen Redaktion Trier