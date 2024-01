Korso durch die Innenstadt Demonstration mit Staus in Trier: Rund 200 LKW und Traktoren rollen über den Alleenring

Am Samstag und Sonntag finden in Trier weitere Demonstrationen statt: Am Samstag lädt ein breites Bündnis aus Parteien und Organisationen unter der Überschrift „Nie wieder“ für 17 Uhr zu einer Kundgebung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus auf den Hauptmarkt ein. Am Sonntag beginnt um 14 Uhr eine Demo gegen Rechts vor der Porta Nigra. Foto: Florian Blaes