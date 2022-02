Kundgebung auf dem Viehmarkt : Krankenhaus Ehrang: Hunderte Demonstranten gegen Schließung erwartet

Nach dem Hochwasser im Juli 2021 bleibt das Mutterhaus Ehrang geschlossen. Foto: Rainer Neubert

Trier-Ehrang Das Aktionsbündnis zur Rettung des Ehranger Krankenhauses will nicht aufgeben und ruft zum Protest auf dem Viehmarktplatz auf. Was geplant ist und wie viele Unterschriften gegen das Ende der Klinik in Ehrang bereits gesammelt worden sind.