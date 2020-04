Klima-Protest : Demonstration für Klimaschutz am Samstag

Trier (red) Aktive von Extinction Rebellion, Fridays for future und der Elterngruppe Parents for future Trier demonstrieren am Samstag, 2. Mai, ab 11.30 Uhr zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Beschränkungen wieder auf der Straße.



