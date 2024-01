Politische Demonstration Kaseler organisieren Blitz-Demonstration wegen AfD-Treffens

Es wird plötzlich sehr laut in der sonst so ruhigen Kaseler Bahnhofstraße, als am Sonntag gegen 14 Uhr Autos mit Mainzer und Speyerer Kennzeichen auf den Parkplatz eines bekannten Gasthauses einbiegen. Polizei und Security sichern den Parkplatz, während auf der anderen Straßenseite Menschen lautstark „Nazis raus“ intonieren. 500 Teilnehmer sind nach Polizeiangaben dem spontanen Aufruf zur Demonstration gefolgt.