Demonstration : Viel Protest gegen wenige Spazierer

Trier Rund ein Dutzend Kritiker sind aus Protest gegen Corona-Beschränkungen durch die Trierer Fußgängerzone spaziert. Rund 150 Demonstranten haben dagegengehalten.

Wo sind sie denn, die Spaziergänger, die nicht einverstanden sind mit den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie? Während auf dem Trierer Hauptmarkt und in der Simeonstraße sich ab 18.45 Uhr zwei Demonstrationen formieren, dominieren Touristen den Platz vor der Porta Nigra. Dort war in den vergangenen beiden Wochen der Sammelpunkt der sogenannten Corona-Spaziergänger (der TV berichtete).

Auch die Trierer Polizei, die mit zahlreichen Beamten in der Fußgängerzone präsent ist, kann bei der Suche nach den Spaziergängern nicht weiterhelfen. Es seien zwei Demonstrationen angemeldet. Mehr nicht, sagt Polizeidirektor Ralf Krämer.

Redner von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke und FDP unterstreichen an der Ecke Glockenstraße/Simeonstraße bei der Veranstaltung des Vereins „Für ein buntes Trier, gemeinsam gegen Rechts“ parteiübergreifend, dass vernünftiges und solidarisches Handeln in Deutschland dazu geführt habe, dass die Pandemie nicht solche Ausmaße angenommen habe wie in anderen Ländern.