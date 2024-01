“Nie wieder ist jetzt!“ Demos gegen AfD am Wochenende: Das ist in Trier, Wittlich und Bernkastel-Kues geplant

Die Aussage bezieht sich auf ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam vom November, das vor einigen Tagen bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Daran hatten auch AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen. Der frühere Kopf der rechtsextremistischen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, bestätigte, dass er dort über „Remigration“ gesprochen hatte. Rechtsextremisten meinen damit in der Regel Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Also, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Am Wochenende hatten bereits Hunderttausende in Berlin, Potsdam und anderen Städten gegen Rechts demonstriert.