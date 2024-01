Zahlreiche Demonstrationen am Wochenende „Wir sind mehr“: Region setzt starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus

Nicht nur in Trier, sondern in der ganzen Region sind die Menschen am Wochenende auf die Straße gegangen: In Konz wurde am Sonntagvormittag gegen rechtsextreme Politik demonstriert. In Bitburg füllte sich am Samstag ab 14 Uhr der Beda-Platz – rund 2000 Demonstranten waren gekommen, organisiert hatte die Demo das „Bündnis für Demokratie und Vielfalt im Eifelkreis“.