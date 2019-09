Ehrenamtler : Älteren Menschen Zeit schenken

Die Ehrenamtlichen vom Bürgerhaus Trier-Nord suchen noch Verstärkung für die Seniorenbetreuung. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Trier In Trier-Nord ist das Team „Lebendige Nachbarschaft“ seit fast zwei Jahren aktiv. Die Frauen und Männer kümmern sich ehrenamtlich um Senioren und möchten etwas gegen deren Vereinsamung unternehmen.

Viele ältere oder beeinträchtigte Menschen leben noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung, haben aber wenig Besuch oder können nicht ohne Begleitung das Haus verlassen, weil sie sich unsicher fühlen, wenn sie einen Rollator nutzen müssen. Für diese Menschen bietet der Bürgerhaus Trier-Nord einen Besuchsdienst an. Ehrenamtlich tätige Mitbürger verbringen so mit Menschen, die häufig alleine sind, gemeinsame Zeit.

Uschi Swoboda vom Pflegestützpunkt Stadt Trier-Nordost und Bernd Weihmann vom Bürgerhaus Trier-Nord entwickelten dieses Projekt. „Die Idee entstand während unserer täglichen Arbeit und in den Gesprächen mit Betroffenen: Ein ehrenamtlicher Besuchsdienst, das wäre was. Den Bedarf haben wir in unserer täglichen Arbeit festgestellt“, sagt Uschi Swoboda. Der Besuchsdienst sei so organisiert, dass etwa einmal in der Woche Männer und Frauen ehrenamtlich ältere Menschen besuchen, um mit ihnen spazieren zu gehen, einen Kaffee zu trinken oder einfach nur einen Plausch zu halten“, ergänzt Bernd Weihmann vom Bürgerhaus Trier-Nord.

Info Team „Lebendige Nachbarschaft“ Das ehrenamtliche Team „Lebendige Nachbarschaft“ trifft sich einmal pro Monat im Stadtteilcafé des Bürgerhauses Trier-Nord zum gemeinsamen Austausch und zum gegenseitigen Stärken. Auch werden von Zeit zu Zeit Schulungen angeboten. So gab es im Juni einen Vortrag zum Thema Demenz. Treffen im Bürgerhaus Nord sind jeweils mitwochs um 15 Uhr am 30. September und 4. Dezember. Wer jetzt mitmachen möchte oder sich informieren will, meldet sich beim Pflegestützpunkt Trier-Nordost, Uschi Swoboda, Kochstraße 2, Telefon 0651/9120848, E-Mail: uschi.swoboda@pflegestuetzpunkte.rlp.de oder beim Bürgerhaus Trier-Nord, Bernd Weihmann, Franz-Georg-Straße 36, Telefon 0651/9182020, E_mail: bernd.weihmann@buergerhaus-trier-nord.de

Dabei geht es in erster Linie um die Geselligkeit und den sozialen Kontakt. „Wir stellen keine Putzhilfe“, betont Swoboda. Das Projekt läuft bereits seit eineinhalb Jahren. Und es werden immer noch Ehrenamtliche gesucht. „Wir sind mit unseren Akteuren am Limit und sind auf weitere Unterstützung angewiesen“, sagt Bernd Weihmann. Für den aktuell angemeldeten Bedarf könne man durchaus noch mindestens vier weitere Freiwillige gebrauchen. Deshalb werbe man mit Flyern und Infoständen für die Initiative.

Erika Nafziger ist eine der drei Ehrenamtlichen. Sie kommt sogar extra von außerhalb, um zu helfen. „Ich habe bereits in Igel Nachbarschaftshilfe geleistet und deshalb nehme ich hier in Trier-Nord am Projekt teil. Es ist interessant, vom Leben älterer Menschen zu hören und zu erfahren, wie das Leben früher war. Leider sind viele Senioren nicht so gut versorgt. Mein Motiv war es, den Menschen etwas zu geben und ich wünsche mir das natürlich auch für später, wenn ich selbst älter bin“, sagt Nafziger.

Andrea Blanc ist noch berufstätig, findet aber dennoch Zeit, in der Nachbarschaft zu helfen. Sie war von Anfang an dabei: „Ich besuche seit eineinhalb Jahren einen älteren Herrn und eine ältere Dame, die in der Nachbarschaft allein leben, aber ihre Wohnung nicht mehr allein verlassen können. Wir gehen spazieren, telefonieren manchmal und ich helfe ihnen gerne. Das ist schon mal lustig, aber manchmal auch traurig. Das sind in der Woche zwei, drei Stunden, die ich gerne investiere.“