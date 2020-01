Meinung : Den Trierer Grünen steigt der Erfolg zu Kopf

Trier Den Auftritt von Elefant, Löwe und Co. im Zirkus zu verbieten ist ein legitimes politisches Ziel. Dass die Grünen – unterstützt von FDP und Linken – im Stadtrat offenbar im vollen Bewusstsein ein Wildtierverbot initiiert haben, das der Rechtssprechung widerspricht, ist allerdings nicht nur dreist.

Nach ihrem großen Erfolg bei der Kommunalwahl überschreiten die Trierer Grünen damit ihre Kompetenzen und Möglichkeiten. Sie bezeichnen in ihrem Antrag sämtliche Urteile deutscher Gerichte, die landauf, landab kommunale Wildtierverbote gekippt haben, als „fragwürdig“ – ein unglücklicher Ausdruck, der wie ein Affront gegen den Rechtsstaat klingt.

Um Frauen den Zugang zur Berufsfeuerwehr zu erleichtern, wollte die Grünenfraktion zudem so stark in die Personalpolitik der Stadtverwaltung reinregieren, dass auch dies wohl rechtswidrig gewesen wäre. Erst in letzter Minute und nach gutem Zureden durch Oberbürgermeister Leibe zogen die Grünen den Antrag kleinlaut zurück.