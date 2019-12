Kultur : Denkmalschutz für Theater Trier? Das wurde schon überprüft

Trier Der Vorstoß der Grünen im Stadtrat, das Theater Trier unter Denkmalschutz zu stellen (), hat in den sozialen Netzwerken viele Reaktionen hervorgerufen. Mehrheitlich wurde dieser Schritt kritisiert und der Argumentation der Verwaltung gefolgt, die Mehrkosten und eine zeitliche Verzögerung befürchtet, falls das Anfang der 60er Jahre errichtete Gebäude unter Schutz gestellt wird.

Wie Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Freitag am Rande eines Termins bestätigte, hat es allerdings bereits im Jahr 2015 eine Überprüfung durch die Landesdenkmalpflege gegeben. „Das wurde damals abschlägig beschieden“, so der Verwaltungschef.