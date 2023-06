Zwischen Schock und Freude Depeche Mode singen Live-Geburtstagsständchen für Super-Fan aus Bekond

Wenn man nach einem größeren Depeche Mode-Fan als dem 48-Jährigen Stefan Haeb aus Bekond suchen würde, hätte man wahrscheinlich ziemlich schlechte Karten. So reiste der gelernte Bürokaufmann bisher nicht nur zu über 50 Konzerten der britischen Band. Er organisiert seit Jahren auch Fan-Aktionen während der Konzerte, nahm schon an Pressekonferenzen der Band teil und veranstaltete zehn Jahre jlang eine Depeche Mode Partys im Trierer Exhaus. Aber was könnte Autogramme oder Meet and Greets noch toppen? Ganz klar: Ein persönliches Ständchen von Sänger Dave Grahan während eines Liveauftritts. Aber wie hat der 48-Jährige das angestellt?