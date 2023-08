Laden in der Grabenstraße Ausverkauf im Einrichtungsgeschäft: Was passiert mit Depot in Trier?

Trier · Für einige Zeit wird es keine Deko und Klimm-Bimm in der Grabenstraße geben. Die Depot-Filiale schließt vorübergehend. Was die Gründe sind, wann wieder geöffnet wird und was sich verändert.

30.08.2023, 08:40 Uhr

„Alles reduziert!“: Die Depot-Filiale in der Trierer Grabenstraße wird vorübergehend schließen. Foto: Johanna Münch

Von Johanna Münch

Gelb-schwarze Plakate zieren die Schaufenster der Depot-Filiale Trier, ein Geschäft für Wohnaccessoires und Kleinmöbel. „Alles reduziert!“, und „Wir schließen vorübergehend“, ist darauf zu lesen. Momentan können Deko-Liebhaber hier Schnäppchen machen und ihre Zuhause verschönern, bevor die Filiale dichtmacht. Doch wann wird Depot neu eröffnen und was erwartet die Kunden dann?