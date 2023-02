Serie „Der beste Italiener Triers“ : Pizzeria am Frankenturm: Zwei Brüder und ihr Erfolgsgeheimnis

Bajram Salihu (Mitte) ist seit acht Jahren Betriebsleiter in der Pizzeria am Frankenturm. Hier steht er mit seinen Mitarbeitern Fatjon Sadikaj (links) und Ndreka Akuida (rechts) vor dem Steinofen, in dem die beliebte Pizza gebacken wird. Foto: Franziska Trampert

Trier Mitten in der Trierer Innenstadt befindet sich die Pizzeria am Frankenturm. Laut den TV-Lesern gehört sie zu ihren italienischen Lieblings-Restaurants der Stadt. Wir haben den Betriebsleiter getroffen und ihn nach seinem Erfolgsgeheimnis gefragt.

Von Franziska Trampert

Am Fenster der Pizzeria am Frankenturm zeigen die beiden Brüder Futon und Bajram Salihu noch vor Betreten ihres Restaurants, dass sich ein Besuch bei ihnen lohnt. Denn hier hängen Plaketten der Bewertungs-Website Trip Advisor, die die Pizzeria mehrfach als „Traveller’s Choice“ des Jahres auszeichnen. Das bedeutet: Die Pizzeria am Frankenturm gehört – laut Kundenrezensionen – zu den zehn Prozent der besten Restaurants.

Einige Volksfreund-Leser scheinen diese Meinung zu teilen und nominieren das Lokal in unserer Reihe: „Der beste Italiener Triers“. Nachdem die Serie in der vergangenen Woche mit dem Restaurant Quo Vadis startete, stellen wir nun die Pizzeria am Frankenturm vor.

Zwei Brüder – ein Restaurant

Seit 2012 liegt die Leitung der Pizzeria am Frankenturm in der Hand von Faton Salihu. Drei Jahre später stieg auch sein Bruder Bajram als Betriebsleiter mit ein. „Mein Bruder hat damals durch Bekannte erfahren, dass das Restaurant frei geworden ist“, erzählt Bajram. Da Faton schon seit Jahren als Koch arbeitete, habe er die Chance ergriffen und das Restaurant übernommen. Bajram unterstützt ihn dabei und kümmert sich vor allem um die Personalleitung und den Service.

Insgesamt arbeiten zwölf Mitarbeiter in der Pizzeria am Frankenturm. Die Belegschaft stammt dabei aus verschiedenen Ländern Europas. „Mein Bruder und ich sind aus dem Kosovo, die anderen kommen teilweise aus Albanien, Italien oder Montenegro.“

Pizzeria für alle, die es klassisch lieben

Obwohl die Betriebsleiter aus dem Kosovo stammen, sind die Spezialitäten in der Pizzeria am Frankenturm typisch italienisch. „Bei uns schmeckt jedes Essen gut, aber am häufigsten bestellen die Gäste Pizza und Pasta“, sagt Bajram. Die Besucher können im Lokal sogar dabei zusehen, wie ihre Pizza im Steinofen gebacken wird.

Auch die Lieblingsgerichte des Betriebsleiters sind eher klassisch: „Ich habe schon alles ausprobiert, aber am liebsten esse ich die Pizza Picante oder die Pasta Scampi.“ Denn auch Meeresfrüchte und Fischgerichte gehören zu den Spezialitäten des Hauses. Wer also einmal etwas anderes ausprobieren möchte, sollte laut Bajram hier zugreifen.

Hier wird alles noch von Hand gemacht

Am Frankenturm ist die Qualität der Lebensmittel laut eigener Aussage das Wichtigste. „Vor allem beim Fleisch und beim Fisch achten wir darauf, dass alles qualitativ hochwertig ist.“ Um das zu gewährleisten, werden die Lieferungen immer genau kontrolliert. Außerdem stammen die Zutaten entweder aus der Region oder aus Italien selbst. Dem Betriebsleiter ist es außerdem wichtig, dass alle Speisen selbst gemacht werden. Heißt: Pizza und Pasta werden mit hausgemachtem Teig zubereitet.

Da die Qualität an erster Stelle steht, kaufen die Brüder „lieber etwas teurer ein“. Dadurch sind die Preise in der Pizzeria auch höher angesetzt. „Im Schnitt muss man für unsere Pizza etwa 14 bis 15 Euro zahlen“, sagt Bajram.

Der Topf muss zum Deckel passen

Mittlerweile hat sich das Restaurant unter der Leitung von Futon und Bajram in Trier etabliert. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der Brüder? „Ich sage immer: Die Küche ist der Topf und der Service ist der Deckel. Beides muss passen.“ Denn wenn das Essen nicht gut ist, erläutert Bajram, dann könne ein Restaurant nicht funktionieren.

Der Umgang mit den Gästen sei aber fast genauso wichtig. „Bei der Personalauswahl lege ich sehr großen Wert auf Freundlichkeit.“ Denn das Motto „Der Gast ist König“ habe auch am Frankenturm oberste Priorität. Deshalb gingen die Mitarbeiter schnell auf die Beschwerden der Gäste ein – ob sie berechtigt sind oder nicht.

Obwohl Bajram das Restaurant mit seinem Bruder leitet, ist er selbst noch im Service tätig. Denn das sei genau der Teil des Berufs, der ihm am besten gefällt. „Es gibt natürlich Vor- und Nachteile bei meiner Arbeit. Aber mir macht es vor allem Spaß, mit Menschen zu arbeiten und Kontakt zu den Gästen zu haben.“

Viel Platz in edlem Ambiente

In den vergangenen Jahren haben die Brüder Salihu das Lokal schrittweise renoviert. „Damals war hier nicht viel drin“, erinnert sich Bajram. „Wir haben damals neue Stühle gekauft, die Wand gestrichen, neue Fenster einsetzen lassen und Bilder aufgehängt.“ Mittlerweile finden sich die Gäste in einem edlen Restaurant wieder, in dem goldene Säulen zur Decke reichen und die Wand mit einer Vertäfelung aus dunklem Holz versehen ist.