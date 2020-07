Christopher Street Day : Vincent Maron ist Transgender und sorgt mit dafür, dass der Christopher Street Day nicht ganz ausfällt

Vincent Maron organisiert den Christopher Street Day als Bildungsreferent beim SCHMIT-Z e.V. mit. Für den 33-jährigen Transgender ist der Christopher Street Day das Highlight des Jahres. Foto: Franziska Wonnebauer/privat

Trier Gäbe es keine Pandemie, wäre der Samstag für Vincent Maron ein Höhepunkt des Jahres gewesen: Dann sollte in Trier der Christopher Street Day gefeiert werden. Für den Transgender ist dieser Tag viel mehr als eine große Party.

Vincent Maron kennt viele Vorurteile gegenüber lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Menschen (englisch: Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, kurz: LGBT). Zum Beispiel: „Alle schwulen Männer haben HIV.“ – „Du bist doch nur lesbisch, weil du schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hast.“

Marons Freunde erzählen ihm von solchen Sprüchen. Er kennt sie aus Beratungsgesprächen, die er als Bildungsreferent beim Verein Schmit-z Trier führt – aber auch aus eigener Erfahrung. Denn Vincent Maron ist transsexuell, das heißt, dass er „im falschen Körper geboren“ wurde. Er kam als Mädchen zur Welt, fühlte sich aber als Junge.

Info Alternativer Christopher Street Day Der Verein Schmit-z, die Aids-Hilfe Rheinland-Pfalz, das Queerfeministische Frauenreferat des Asta der Universität Trier und das Autonome Queerreferat planen einen alternativen Christopher Street Day mit kleineren Aktionen rund um den 19. September 2020. Geplant sind unter anderem Flashmobs mit Abstand und Maske, die Livestream-Übertragung einer Gedenkminute für die Opfer von Gewalt und Diskriminierung aufgrund ihrer Sexualität, die Präsentation queerer Filme und ein Rundgang durch Trier. Dabei werden wichtige Stationen abgegangen, die mit der lokalen „queeren Geschichte“ zu tun haben. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die aktuelle Planung unter Vorbehalt verläuft und vom Ausmaß der dann aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen abhängig ist.

Doch bis er begann, ein Leben als Mann zu führen, hat es mehr als 20 Jahre und zwei Coming-outs gedauert. Sein erstes Outing hatte Maron mit Anfang 20. Zu dem Zeitpunkt hatte er sich als Frau in eine Frau verliebt und dachte, er sei lesbisch. „Damals wusste ich noch nicht, was ‚Transgender’ ist“, erzählt er. Als lesbische Frau habe er sich aber nicht wohlgefühlt.

Während seines Studiums in Trier lernte er dann erstmals transsexuelle Menschen kennen. Da wurde ihm bewusst: „Ich bin auch trans, aber habe Schiss, es zuzugeben und Probleme zu bekommen.“ Vor ein paar Jahren habe er sich dann gesagt: „Ich muss zu mir stehen. Ich werde nicht glücklich, wenn ich mich ein Leben lang verstecke.“ Daraufhin outete er sich bei seiner Familie und Freunden als transsexuell. „Mein Outing lief ganz cool“, sagt Vincent Maron. Seine Familie habe die Neuigkeit positiv aufgefasst und ihn unterstützt.

Seitdem lebt Vincent Maron als Mann und unterstützt mit seiner Arbeit beim Verein Schmit-z Menschen, denen es ähnlich geht wie ihm damals. Er berät zum Beispiel Jugendliche, die in der Schule aufgrund ihrer Sexualität gemobbt oder diskriminiert werden oder hilft LGBT, Anschluss an die Trierer queere, also nicht-heterosexuelle, Gemeinschaft zu finden. Ein ganz besonderes Anliegen ist ihm die Mitwirkung bei der Vorbereitung des Christopher Street Days (CSD) in Trier. „Der CSD ist für mich das Highlight des Jahres“, schwärmt er. „Dann kommt die ganze Community zusammen, man feiert zusammen, tritt mit Leuten in Kontakt.“

Im vergangenen Jahr lockte der CSD in Trier Tausende Besucher in die Innenstadt. Die Demonstranten trugen schrille Kostüme und Plakate und schwenkten Regenbogenfahnen als Zeichen für die Vielfalt sexueller Orientierungen. Mittags erinnere der CSD an ein Straßenfest, abends herrsche Partystimmung auf dem Kornmarkt mit einer Dragshow und Live-Musik.

Wie alle Großveranstaltungen fiel auch der Trierer CSD 2020 Corona zum Opfer. Eigentlich hätten am vergangenen Samstag eine Parade und ein Bühnenprogramm auf dem Trierer Kornmarkt stattfinden sollen.

Der CSD geht auf eine mehr als 50-jährige Tradition zurück. Mit dem international als „gay pride“ bekannten Tag erinnern Demonstranten weltweit einmal im Jahr an die Stonewall-Unruhen von 1969, dem Auftakt zur Emanzipation der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen. „Damals lebten in der Christopher Street in New York viele Schwule, Lesben und Transgender“, erzählt Vincent Maron.

Weil LGBT zu dieser Zeit laut dem Sittengesetz als unanständig galten, sei es dort immer wieder zu gewaltsamen Polizei-Razzien, Prügel und willkürlichen Verhaftungen Trans- und Homosexueller gekommen. In der Nacht zum 28. Juni 1969 widersetzte sich eine Gruppe von LGBT in einer Bar namens „Stonewall Inn“ in der Christopher Street erstmals einer Polizei-Razzia. Aus dem Konflikt zwischen den Homosexuellen und der Polizei gingen mehrtägige Straßenkämpfe hervor.

Seitdem gehen Menschen auf der ganzen Welt jährlich auf die Straße, bekennen sich stolz zu ihrer Sexualität („gay pride“) und fordern in einer friedlichen Parade mehr Toleranz und Gleichberechtigung für queere Menschen.

Auf die Frage, warum es auch heute noch wichtig ist, für die Rechte von LGBT einzutreten, antwortet Vincent Maron: Auch wenn die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung in Deutschland auf einem guten Weg sei, seien LGBT in vielen Punkten immer noch nicht gleichgestellt. „Schwule dürfen in Deutschland zum Beispiel wie Prostituierte praktisch kein Blut spenden“, erzählt Vincent Maron.

Tatsächlich herrschte für homosexuelle Männer bis 2017 ein lebenslanges Blutspende-Verbot. Seit drei Jahren dürfen schwule Männer Blut spenden, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatten. Die Bundesärztekammer begründet die Einschränkung damit, dass das HIV-Risiko bei Schwulen höher ist als bei heterosexuellen Menschen. Für Vincent Maron ist das kein Argument. „Schließlich wird jede Blutspende im Labor untersucht, bevor sie eingesetzt wird.“

Als weiteres Beispiel nennt er: „Es ist nicht im Grundgesetz verankert, dass Menschen aufgrund ihrer Sexualität keine rechtlichen Nachteile haben.“ Im Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3 des Grundgesetzes steht, dass niemand zum Beispiel aufgrund seiner Abstammung, seines Glaubens oder einer Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Der Punkt „Sexualität“ fehlt jedoch.

Für Vincent Maron und den Verein Schmit-z gibt es deshalb noch viel zu tun. Im Austausch mit anderen queeren Communities und Politikern setzen sie sich für Gleichberechtigung ein. Am Christopher Street Day geben sie auch politischen Parteien und Politikern Gelegenheit, sich zum Thema LGBT zu äußern. Aber auch das Gespräch mit Passanten gehört zum CSD. „Wir wollen Vorurteile aufbrechen und Ängste nehmen“, erklärt Vincent Maron. Für ihn ist es daher umso bedauerlicher, dass der CSD dieses Jahr nicht wie geplant stattfinden kann.

Am Christopher Street Day wird es in der Innenstadt bunt und schrill. Eine solche CSD-Parade durch die Trierer Innenstadt wie hier auf dem Bild von 2019 gab es in diesem Jahr coronabedingt nicht. Foto: Franziska Wonnebauer/SCHMIT-Z

Am Wochenende wäre es wieder soweit gewesen: Die Trierer Parade zum Christopher Street Day, hier 2019, ist Corona-bedingt ausgefallen. Im September soll es alternative Angebote geben. Foto: Franziska Wonnebauer/SCHMIT-Z

Vincent Maron sieht im Christopher Street Day eine Chance, Vorurteile gegenüber „queeren“ Menschen abzubauen. Foto: Franziska Wonnebauer/privat