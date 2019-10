Tourismus : Der City-Skyliner bleibt bis 27. Oktober in Trier

Der City-Skyliner bleibt bis 27. Oktober in Trier

Trier Gute Nachricht für alle, die noch nicht das Panorama auf Trier aus dem höchsten mobilen Aussichtsturm der Welt genossen haben. Das City-Skyliner verlängert bis 27. Oktober.

Der Blick aus 81 Metern über die Dächer der Innenstadt von Trier sollte am 5. Oktober letztmals möglich sein. Doch es gibt eine Verlängerung. „Wir haben am Mittwoch die Genehmigung der Behörden und aller Beteiligten erhalten und werden das Angebot bis zum 27. Oktober verlängern“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der TTM (Trier Tourist und Marketing GmbH) auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds. „Für uns war die große und positive Resonanz Anlass dafür, diese Option zu nutzen. Das passt zum Endspurt unserer touristischen Saison.“

Wie viele Besucher bislang die neunminütige Fahrt mit dem höchsten und nach Aussage des Betreibers modernsten mobilen Aussichtsturms der Welt seit dem Start am 30. August genutzt haben, kann derzeit nur geschätzt werden. „Wir hatten sehr starke Tage mit mehr als 2000 Gästen, aber auch schwächere mit weniger als 1000 Besuchern“, sagt Thomas Schneider, Geschäftsführer des seit Juli 2013 durch europäische Großstädte tourenden Riesenfahrgeschäfts. Dank der umlaufenden Bank, die 1,5 Meter von den abgerundeten Panoramascheiben des 60 Personen fassenden Rondells entfernt zum Sitzen einlädt, können auch ängstliche Zeitgenossen bei der langsam rotierenden Fahrt in die Höhe den Blick in die Ferne genießen.