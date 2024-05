Römer, Erzbischof und der Teufel Fünf eher unbekannte Fakten: Wie gut kennen Sie den Trierer Dom? (Podcast/Fotos)

Rund 1700 Jahre alt ist der Trierer Dom. Im Rahmen des so genannten Toleranzediktes von Mailand zwischen den Kaisern Konstantin und Licinus im Jahre 313 wird das Christentum im Römischen Reich legalisiert und bislang verfolgten Anhängern der neuen Religion erlaubt, Kirchen zu errichten. In Trier entsteht ein erster Bau an der Stelle, wo die frühen Trierer Christen sich trafen - Ruinen finden sich unter der heutigen Dom-Information. Es ist die Keimzelle des kurz darauf errichteten Kirchenbaus, aus dem der heutige Dom hervorgehen sollte.