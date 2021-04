Auslese : Der Dornfelder ist aus der Mode

So schnell kann es gehen. Die einst so populäre rote Rebsorte Dornfelder ist nicht mehr so beliebt. Ich sage es gleich vorneweg: Gut so.

Rückblick: Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre setzte ein Rotweinboom an, dem sich die Winzer verständlicherweise mit dem Anbau roter Rebsorten anpassten. Besonders davon profitierte die Neuzüchtung Dornfelder. Von 1989 bis 1999 verdreifachte sich in Rheinland-Pfalz die Anbaufläche des Dornfelders und erreichte im Jahre 2014 mit 7400 Hektar den Höhepunkt. Auch an der Mosel, wo bis 1987 der Anbau von Rotwein verboten war, setzten viele Winzer auf den Dornfelder. Kein Wunder: Ist dieser doch eine Sorte, die sehr hohe Erträge bringt und wegen seiner Farbintensität jedem Franzosen zumindest farblich Konkurrenz machen kann.