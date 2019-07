Freizeit : Eine „Anderswelt“ erschaffen

Trier Der Ehranger-Jugendtreff hat eine Konferenz der Kinder veranstaltet.

In der Sommerfreizeit des Jugendtreff Ehrang-Quint hat die Patenautorin Hanna Jansen mit den Kindern des Jugendtreffs Ehrang-Quint eine Konferenz der Kinder veranstaltet. In dem neuen Trierer Bildungsbündnis „In meiner Anderswelt“ des Friedrich-Bödecker-Kreises, des Jugendtreffs Ehrang-Quint und des Quartiersmanagements Ehrang-Palais stehen die Rechte der Kinder im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit der Patenautorin Hanna Jansen und dem Illustrator Niklas Schütte entwickelten die Kinder der gut besuchten Sommerferienfreizeit Ideen für eine bessere Kinderwelt. In Gruppen formulierten die Kinder, was sie sich in der realen Welt anders wünschen, zu Hause, in der Schule, im Elternhaus, in Ehrang, im Land und in der Welt. Die Gruppen konnten selbst entscheiden, wie sie ihre Wünsche umsetzen wollten, mit Erzählen, Spielen, Malen oder Schreiben.