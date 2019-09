Feste : Eine Veranstaltung, die Geschichte(n) schreibt: der Ehranger Markt

Trier-Ehrang Der Ehranger Markt ist ein Treffpunkt für alte und neue Bewohner des Stadtteils.

Da ist er in guter Gesellschaft: An einem der Essensstände sitzen die Witwen Gisela Trampert und Amalia Zahren. Die beiden 91-Jährigen kennen sich seit der frühen Schulzeit und haben kaum einen Ehranger Markt im Laufe ihres Lebens versäumt.

Auch heute können sie sich unter anderem für das „große Angebot an Essen und Trinken“ begeistern. Amalia Zahren lässt sich Bratwurst und Kartoffelsalat schmecken, während sich Gisela Trampert an dem riesigen Strauß aus Helium-Luftballons, die zum Verkauf angeboten werden, erfreut. „Ich hätte immer gerne einen gehabt, aber ich habe nie einen bekommen“, sagt sie etwas wehmütig. Doch sich dieses Jahr selbst einen zu kaufen, kommt für sie nicht infrage. „Jetzt ist es zu spät“, findet sie kopfschüttelnd.

Wenn Geschichte sich wiederholt, werden in einigen Jahrzehnten vielleicht Greta Lieser und Marie Pickan in ähnlicher Position an einem Biertisch auf dem Ehranger Markt sitzen. Auch die beiden 15-Jährigen sind seit ihrer Kindergartenzeit befreundet, und der Ehranger Markt gehört für sie zum Pflichtprogramm – immerhin schon seit acht Jahren. Die Aufmerksamkeit der beiden Teenager gilt vor allem den Fahrgeschäften: „Knuppautos und Mambo-Dance“, wie Greta Lieser erzählt.

Nachwuchs tut not, denn die Mitgliederzahlen in den (noch) zahlreichen Vereinen schrumpfen auch in Ehrang, so wie überall. Und ohne Vereine kein Ehranger Markt.