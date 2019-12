Verkehr : Der erste Poller für die Trierer City (Video)

Der erste automatische Poller in der Trierer Innenstadt ist seit Freitag an der Ecke Glockenstraße/Rindertanzplatz in Funktion. Der Rettungsdienst hat zu jeder zeit Zufahrt. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Stadt nimmt die 60 000 Euro teure Anlage in Betrieb. Beim Gesamtkonzept sollen Bürger mitreden. Dabei geht es auch um viel Geld.

Der ungeregelte Verkehr in der Fußgängerzone soll verschwinden. Automatisch absenkbare und feste Poller an allen Ein- und Ausfahrten der Verkaufsmeilen Triers werden das in ein bis zwei Jahren nach dem Willen von Stadtrat und Verwaltungsspitze sicherstellen. Wie es funktionieren könnte, zeigt seit Freitag der „Ur-Poller“, wie Baudezernent Andreas Ludwig das erste von am Ende vermutlich 19 Sperr-Elementen nennt.