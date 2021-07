Wohnen : Mehr Platz zum Wohnen in Trier-Land

Wann gibt es neue Baustellen in der Verbandsgemeinde Trier-Land? Um in Zukunft neue Flächen für Wohnen und Gewerbe zu haben, soll der Flächennutzungsplan der VG fortgeschrieben werden. Foto: dpa/Thomas Warnack

Igel/Welschbillig Der Raum für neue Häuser in der Verbandsgemeinde Trier-Land wird langsam knapp. Neue Pläne sollen in Zukunft den Wohnraum in den Gemeinden sichern.

Neue Baugebiete, Supermärkte und eine gute Infrastruktur: Das sind die Ziele der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land. Besonders wichtig sei es, in Zukunft Platz und die nötigen Versorgungen für junge Menschen und Familien zu schaffen, sagt Michael Holstein, Bürgermeister der VG. Doch das sei nicht alles. Ebenso wichtig wird es sein, dass Angebote und Perspektiven für unterschiedliche Altersklassen geschaffen werden – von Kitas über Grundschulen bis zu Sportangeboten und Vereinen. „Wir müssen uns bürgerfreundlich, attraktiv und zukunftsorientiert entwickeln“, sagt Holstein weiter. Wichtig sei auch, nicht nur Neubaugebiete zu schaffen, sondern die Ortskerne weiterhin zu beleben.

Ein erster Schritt, um dem Ziel der neuen Wohnräume näher zu kommen, wurde in der jüngsten Sitzung des VG-Rates thematisiert. Auf Antrag der SPD-Fraktion beschloss der Rat einstimmig, dass die Verbandsgemeinde ihren Flächennutzungsplan (FNP) für Wohnen und Gewerbe fortschreiben wird und dafür die Ausschreibungen der Planungsleistungen beschließt. Es sei dringend notwendig damit zu starten, da viele Menschen in Trier keinen Wohnraum fänden und auf die Gemeinden in der Verbandsgemeinde ausweichen möchten, sagte ein Ratsmitglied. VG-Bürgermeister Holstein machte darauf aufmerksam, dass es an der ein oder anderen Stelle zu Konflikten kommen könne. Deshalb sei es umso wichtiger, dass der Prozess gemeinsam gegangen wird.

Der aktuelle FNP wurde 1998 von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg genehmigt. Auch wenn der Rat sich einig ist, dass dies nun geändert werden soll, ist noch ein langer Weg bis neue Häuser und Gewerbeflächen ein Teil der Verbandsgemeinde werden können. Zunächst müsse der Planungs- und Untersuchungsumfang mit der Kreisverwaltung abgestimmt werden, erklärt die Verwaltung der VG. Die Verbandsgemeinde ist für die Fortschreibung des FNP zuständig. Ob die einzelnen Gemeinden Bebauungspläne einleiten wollen, liege ganz bei ihnen, genau wie deren Aufstellung. Die Kosten für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans trägt die Verbandsgemeinde. „Lediglich bei erforderlichen, projektbezogenen Fortschreibungsanlässen von Dritten außerhalb der Verwaltung werden die Kosten vom jeweiligen Projektträger übernommen“, sagt eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage.